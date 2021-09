Feltri: Morisi sniffava, e allora? La droga è più diffusa del Pinot grigio e ve la prendete con Salvini… (Di mercoledì 29 settembre 2021) “Capirai che notizia. Luca Morisi, il cosiddetto guru che curava i social di Matteo Salvini è leggermente cocainomane”. Comincia così il fondo odierno di Vittorio Feltri che prende spunto, ovviamente dal caso Morisi. Un caso tutto da chiarire: l’ex guru della comunicazione leghista spacciava o si drogava soltanto? La differenza non è di poco conto, sia sul piano giudiziario sia sul piano della reputazione. Salvini: convinto che Morisi non ha commesso reati Lo ha sottolineato ieri sera in tv lo stesso Salvini: “Sono convinto che Morisi non abbia commesso nessun reato ma che abbia avuto un momento di debolezza nella sua vita privata, quindi va aiutato. Stanno attaccando me tirando in ballo una persona che non c’entra niente”. LEGGI ANCHE Pillon talebano contro ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 29 settembre 2021) “Capirai che notizia. Luca, il cosiddetto guru che curava i social di Matteo Salvini è leggermente cocainomane”. Comincia così il fondo odierno di Vittorioche prende spunto, ovviamente dal caso. Un caso tutto da chiarire: l’ex guru della comunicazione leghista spacciava o siva soltanto? La differenza non è di poco conto, sia sul piano giudiziario sia sul piano della reputazione. Salvini: convinto chenon ha commesso reati Lo ha sottolineato ieri sera in tv lo stesso Salvini: “Sono convinto chenon abbia commesso nessun reato ma che abbia avuto un momento di debolezza nella sua vita privata, quindi va aiutato. Stanno attaccando me tirando in ballo una persona che non c’entra niente”. LEGGI ANCHE Pillon talebano contro ...

