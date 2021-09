E' morto Mike Agassi, il padre del tennista Andre: in "Open" il loro rapporto burrascoso (Di mercoledì 29 settembre 2021) E' morto all'età di 90 anni Mike Agassi , il padre della leggenda del tennis Andre . Ex pugile di origini armeno, partecipò ai Giochi Olimpici del 1948 e del 1952 per l'Iran, Paese d'origine, lasciato ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 29 settembre 2021) E'all'età di 90 anni, ildella leggenda del tennis. Ex pugile di origini armeno, partecipò ai Giochi Olimpici del 1948 e del 1952 per l'Iran, Paese d'origine, lasciato ...

