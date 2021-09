Danilo | “Stasera gioco Dovremo fare grandi sacrifici contro il Chelsea”

Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: JUVENTUS - Danilo: 'Stasera, contro il Chelsea, dobbiamo sbagliare poco o niente' - apetrazzuolo : JUVENTUS - Danilo: 'Stasera, contro il Chelsea, dobbiamo sbagliare poco o niente' - napolimagazine : JUVENTUS - Danilo: 'Stasera, contro il Chelsea, dobbiamo sbagliare poco o niente' - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: DANILO ad Amazon: 'Importante alchimia tra noi e i tifosi. Stasera non dobbiamo sbagliare niente' - TUTTOJUVE_COM : DANILO ad Amazon: 'Importante alchimia tra noi e i tifosi. Stasera non dobbiamo sbagliare niente' -

Ultime Notizie dalla rete : Danilo Stasera

Bianconeri e Blues guidano il Gruppo H con 3 punti a testa: la sfida diè quindi ... LE FORMAZIONI UFFICIALI: JUVENTUS (4 - 4 - 2): Szczesny;, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, ...... Szczesny;, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, ... Ed entrambe non si presentano nelle migliori condizioni possibili. Allegri è senza attacco; Tuchel ...Juventus-Chelsea, ecco le formazioni ufficiali della seconda gara del girone di Champions League e il pronostico per il marcatore ...Danilo è intervenuto ai microfoni di Amazon prima della sfida con il Chelsea: I tifosi vi hanno accolto con i cori... "Sì, per noi è molto importante avere i tifosi ...