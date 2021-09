Così la «Bestia» ha fatto di Salvini il politico più social d’Europa (più di Merkel e Macron) (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il leader della Lega ha toccato i 4 milioni di follower su Facebook contro i 2,5 di Merkel e Macron. La strategia? «Tv, rete e territorio» e un linguaggio aggressivo e martellante in grado di identificare di continuo un «nemico» Leggi su corriere (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il leader della Lega ha toccato i 4 milioni di follower su Facebook contro i 2,5 di. La strategia? «Tv, rete e territorio» e un linguaggio aggressivo e martellante in grado di identificare di continuo un «nemico»

Advertising

PagliariCarlo : @easygius Allora la riscrivo per te così sei tanquillo: #ShakhtarInter Ma che siamo la bestia nera dello #Shaktar… - mindgap_1 : @LauraRO88925684 @Cassio39592131 @LegaSalvini @TelelombardiaTV E menomale che anche pillon ha detto che si sapeva t… - seriuled : @fratotolo2 peccato che la bestia di morisi non la pensasse nello stesso modo, così come anche lei trotolo non è se… - Andyesti : @spighissimo Quindi saresti 'bestia' non perché razzista, omofobo, fascista, misogino, in una parola; reazionario M… - luigisky2 : RT @crlggg: I 2 grammi di cocaina, il racconto dei ragazzi, le dimissioni: il caso Morisi, dall'inizio -