Coppa Davis 2021 | Sinner-Berrettini insieme in doppio? L’indizio di Indian Wells…

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Quello diWells non è il primo torneo nel quale Matteoe Janniktentano di fare coppia in. Quest’eventualità si sarebbe dovuta verificare già nel primo torneo dell’anno, ad Antalya, in Turchia: il forfait dell’altoatesino non la rese possibile. Stavolta, nel Masters 1000 californiano, i due sono confermati nell’entry list, assieme alla coppia Fognini/Sonego e a Simone Bolelli che,all’argentino Maximo Gonzalez, punta a essere di nuovo alle ATP Finals di specialità. Le traiettorie dei due, in, non sono ovviamente le stesse rispetto al singolare, dal momento che è ormai un’estrema rarità vedere giocatori competitivi nell’uno e nell’altro contesto contemporaneamente., ad ogni modo, ha due tornei vinti nel palmares, ...

... in un anno in cui Torino si appresta a diventare una delle capitali del tennis mondiale, in quanto sede delle Nitto ATP Finals e della fase finale della".... e se è vero che il 'Peque' è balzato agli onori al contrario delle cronache per la sconfitta con il diciottenne senza ranking bielorusso Daniil Ostapenkov in, è altrettanto vero che di ...Quello di Indian Wells non è il primo torneo nel quale Matteo Berrettini e Jannik Sinner tentano di fare coppia in doppio. Quest'eventualità si sarebbe dovuta verificare già nel primo torneo dell'anno ...ALGHERO. Al via oggi ad Alghero, sui campi del resort Baia di Conte, la Bnp Paribas World team Cup wheelchair tennis, la coppa del mondo di tennis in carrozzina per Nazioni, uno degli ...