Cannabis: Iezzi, 'promotori festeggiano? Ultima parola spetta a Parlamento' (Di mercoledì 29 settembre 2021) Roma, 29 set. (Adnkronos) - "Prima di festeggiare, i promotori del referendum sulla Cannabis si ricordino che in Italia c'è ancora il Parlamento. E che è il Parlamento l'organo costituzionale chiamato a convertire in legge qualsivoglia decreto-legge". Così il deputato Igor Iezzi, capogruppo Lega in Commissione Affari costituzionali alla Camera.

