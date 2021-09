A gennaio la Juve di Allegri può già perdere un top player (Di mercoledì 29 settembre 2021) L’attaccante Kulusevski potrebbe lasciare la Juventus per passare al Tottenham. Un trasferimento anticipato, già a gennaio. Nelle ultime due settimane la situazione della Juventus sembra star lentamente migliorando. Il club starebbe ritrovando la sua lucidità, grazie alle due vittorie di campionato contro Spezia e Sampdoria. La rosa comincia a delinearsi tra prime e seconde linee, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 29 settembre 2021) L’attaccante Kulusevski potrebbe lasciare lantus per passare al Tottenham. Un trasferimento anticipato, già a. Nelle ultime due settimane la situazione dellantus sembra star lentamente migliorando. Il club starebbe ritrovando la sua lucidità, grazie alle due vittorie di campionato contro Spezia e Sampdoria. La rosa comincia a delinearsi tra prime e seconde linee, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

