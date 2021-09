(Di martedì 28 settembre 2021)di M 5.8 Una vittima, 9 feriti e molti. Le prime IMMAGINI, ci sono moltie anche un morto sull’Isola diVIOLENTO TERREMOTO COLPISCE– Alle 8:17 ora italiana unadi terremoto ha colpito l’isola di. L’epicentro situato nei pressi della costa settentrionale, non

MoliPietro : Violenta scossa a Creta di Ml 5.8: parecchi danni (Video) - ilmeteoit : #NUOVO #TERREMOTO #GRECIA, #VIOLENTA scossa di #Magnitudo 5.3 a #Kasteli, la #SECONDA nelle ultime 24 ore. Ecco QUI… - infoitinterno : Terremoto in Grecia, violenta scossa di 6.1 a Creta: un morto e diversi feriti - infoitinterno : Terremoto a Creta, un morto e 12 feriti dopo violenta scossa. Una residente: "È un miracolo che non ci… - squopellediluna : Il sisma di magnitudo 6.1 è stato registrato alle 8.17 con epicentro a Creta. La profondità è stata invece individu…

Trema la terra a Creta: oggidi magnitudo 6.1 - È stata moltoladi terremoto registrata lunedì mattina sull'isola di Creta. La magnitudo rilevata è di 6.1 della scala Richter a una profondità di 13 chilometri. Il sisma, secondo quanto comunicato ...La vittima nel crollo di una volta di una chiesadi terremoto in Grecia. Il sisma di magnitudo 6.1 è stato registrato a una profondità di 13 chilometri. Almeno una persona è morta a causa del crollo di una volta di una chiesaScossa di terremoto registrata a Kasteli (Grecia)Il 28 Settembre 2021 ore 06:48 è stata registrata una nuova scossa di terremoto di magnitudo 5.3 e profondità 10 km a Kasteli (Grecia), la seconda nell ...Poi siamo scesi in strada, dove si sono riversati anche altri turisti che si trovano ancora sull’isola. A pagare il dazio più grave il villaggio di Arkalochori che appare come un teatro di guerra, con ...