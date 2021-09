USA | fiducia consumatori settembre peggio di attese

(Di martedì 28 settembre 2021) (Teleborsa) – Cala ladeiamericani a settembre. Il sondaggio del Conference Board degli Stati Uniti sul sentiment deiha segnalato una riduzione dell’indice a 109,3 punti rispetto ai 115,2 punti del mese di agosto (rivisti da un preliminare 113,8). Il dato è anche peggiore delle aspettative degli analisti che erano per un indice in calo fino a 114,5 punti. (Foto: © Bred2k8 / Dreamstime)

