Un concorrente del Grande Fratello Vip 5 risultò positivo al covid e uscì dalla casa: svelato il retroscena (Di martedì 28 settembre 2021) Al GF Vip Party di quest’anno, un ex concorrente ha deciso di svelare alcuni retroscena sulla scorsa edizione del Grande Fratello Vip, ovvero la quinta. Andrea Zelletta ha infatti finalmente spiegato i motivi per cui l’anno scorso uscì dalla casa per alcuni giorni, salvo poi rientrare successivamente. All’epoca nacquero molte polemiche sull’accaduto, visto che Zelletta, una volta rientrato in gioco, sembrava aver ottenuto informazioni sul mondo esterno (cosa vietata dal regolamento). Ora è l’ex concorrente stesso a raccontare la verità Allora, anche se gli autori non vogliono, lo dico lo stesso, tanto dove stavo stavo. Adesso tutti gli autori mi chiameranno dicendomi che non lo dovevo far sapere. Io lo dico e svuoto il sacco. Sono stato in ... Leggi su trashblog (Di martedì 28 settembre 2021) Al GF Vip Party di quest’anno, un exha deciso di svelare alcunisulla scorsa edizione delVip, ovvero la quinta. Andrea Zelletta ha infatti finalmente spiegato i motivi per cui l’anno scorsoper alcuni giorni, salvo poi rientrare successivamente. All’epoca nacquero molte polemiche sull’accaduto, visto che Zelletta, una volta rientrato in gioco, sembrava aver ottenuto informazioni sul mondo esterno (cosa vietata dal regolamento). Ora è l’exstesso a raccontare la verità Allora, anche se gli autori non vogliono, lo dico lo stesso, tanto dove stavo stavo. Adesso tutti gli autori mi chiameranno dicendomi che non lo dovevo far sapere. Io lo dico e svuoto il sacco. Sono stato in ...

