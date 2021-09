Uefa – Supelega, chiesta la ricusazione del giudice di Madrid (Di martedì 28 settembre 2021) Dopo la cancellazione dei procedimenti disciplinari contro Barcellona, Juventus e Real Madrid, la Uefa presenta una mozione di ricusazione del giudice del Tribunale di Madrid che le aveva intimato di ritirare le sanzioni a carico dei tre club fondatori della Superlega. Ecco il comunicato ufficiale dell’Uefa: COMUNICATO “Dopo l’annuncio di ieri sul cosiddetto progetto “Super League” e le relative misure di conformità adottate dalla Uefa, la Uefa ribadisce di aver sempre agito in conformità non solo con il proprio Statuto e Regolamento, ma anche con il diritto dell’UE, il regolamento europeo Convenzione sui diritti dell’uomo e diritto svizzero, in relazione a questo progetto della cosiddetta “Super League”. Uefa RESTA FIDUCIOSA La ... Leggi su retecalcio (Di martedì 28 settembre 2021) Dopo la cancellazione dei procedimenti disciplinari contro Barcellona, Juventus e Real, lapresenta una mozione dideldel Tribunale diche le aveva intimato di ritirare le sanzioni a carico dei tre club fondatori della Superlega. Ecco il comunicato ufficiale dell’: COMUNICATO “Dopo l’annuncio di ieri sul cosiddetto progetto “Super League” e le relative misure di conformità adottate dalla, laribadisce di aver sempre agito in conformità non solo con il proprio Statuto e Regolamento, ma anche con il diritto dell’UE, il regolamento europeo Convenzione sui diritti dell’uomo e diritto svizzero, in relazione a questo progetto della cosiddetta “Super League”.RESTA FIDUCIOSA La ...

