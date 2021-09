Traffico Roma del 28-09-2021 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 28 settembre 2021) LuceverdeBuonasera dalla redazione ancorasul Grande Raccordo Anulare ma senza altre difficoltà lungo la carreggiata esterna tra all’autostrada di Fiumicino e la Tuscolana cambio qua anche in interna dove gli spostamenti maggiori sono tra Cassia bis Salaria e successivamente tra Nomentana e Prenestina continua ilin uscita dasul tratto cittadino della A24 dove sono possibili rallentamenti tra la tangenziale est via di Tor Cervaraanche tu via Delle Foro Italico tra Corso di Francia e via Salaria verso San Giovanni mentre lungo la galleria Giovanni 23esimo si rallenta all’altezza di via Pineta Sacchetti è su quest’ultima procedendo verso Boccea ulteriori rallentamenti causati da un incidente su via della Magliana altezza via di Valle Lupara ...