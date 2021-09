Totti giudice nel talent delle drag queen? L’indiscrezione galeotta (Di martedì 28 settembre 2021) Roma, 28 sett – Francesco Totti, 45 anni fatti da poco, potrebbe essere uno tra i giudici speciali di una delle puntate della prima edizione di drag Race Italia, il talent che ha per protagoniste le migliori drag queen italiane. drag Race Italia sulle tracce di Ru Paul drag Race Italia è la versione tricolore del format che negli Stati Uniti viene ormai dal 2009 condotto da Ru Paul. Andrà in onda sulla piattaforma streaming Discovery+. Secondo Gay.it, la ragione del coinvolgimento di Totti sarebbe da “scovarsi” nei follow dei social. Instagram galeotto L’account Instagram di drag Race Italia ha oltre 32.000 seguaci, ma segue appena 30 profili. Dinamica abbastanza consueta per gli account ufficiali di imprese o vip. ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 28 settembre 2021) Roma, 28 sett – Francesco, 45 anni fatti da poco, potrebbe essere uno tra i giudici speciali di unapuntate della prima edizione diRace Italia, ilche ha per protagoniste le miglioriitaliane.Race Italia sulle tracce di Ru PaulRace Italia è la versione tricolore del format che negli Stati Uniti viene ormai dal 2009 condotto da Ru Paul. Andrà in onda sulla piattaforma streaming Discovery+. Secondo Gay.it, la ragione del coinvolgimento disarebbe da “scovarsi” nei follow dei social. Instagram galeotto L’account Instagram diRace Italia ha oltre 32.000 seguaci, ma segue appena 30 profili. Dinamica abbastanza consueta per gli account ufficiali di imprese o vip. ...

