Torna l’ora solare: ecco quando si torna indietro di un’ora, sarà l’ultima volta? (Di martedì 28 settembre 2021) In questa settimana si tornerà all’ora solare, ma la Commissione europea ha chiesto la soppressione del cambio d’ora, ma l’Italia non è convinta. l’ora solare tornerà in vigore nella notte fra sabato 30 e domenica 31 ottobre 2021, quando si dovrà portare l’orario di un’ora indietro. Infatti le ore 3.00 diventeranno le 2.00, e permetterà di dormire un’ora in più, e guadagnare un’ora di sole la mattina. l’ora solare resterà attiva fino a sabato 26 e domenica 27 marzo 2022, quando si dovranno invece spostare le lancette avanti. La situazione però potrebbe cambiare, infattitra luglio e agosto 2018, è stata avanzata la proposta di abolizione del cambio ... Leggi su ck12 (Di martedì 28 settembre 2021) In questa settimana si tornerà al, ma la Commissione europea ha chiesto la soppressione del cambio d’ora, ma l’Italia non è convinta.tornerà in vigore nella notte fra sabato 30 e domenica 31 ottobre 2021,si dovrà portarerio di. Infatti le ore 3.00 diventeranno le 2.00, e permetterà di dormirein più, e guadagnaredi sole la mattina.resterà attiva fino a sabato 26 e domenica 27 marzo 2022,si dovranno invece spostare le lancette avanti. La situazione però potrebbe cambiare, infattitra luglio e agosto 2018, è stata avanzata la proposta di abolizione del cambio ...

