Team Regolarità Friuli campioni italiani 2021

(Di martedì 28 settembre 2021) Finale di stagione da incorniciare per il, che nella gara di casa a Polcenigo domenica 26 settembre, ha conquistato il successo di squadra nel Campionato ItalianoGruppo 5, trionfando nel “Vaso”. Ilaffiliato al Moto Club Manzano, schierava nella squadra vincente Stefano Bosco, Matteo Rubin e Sandro Pivetta. Vittorie individuali conquistate da Stefano Bosco che bissa il successo in campionato Italiano nella classe D3 su Kramer 125, mentre l’ex iridato di enduro Matteo Rubin su Ktm 250 2T, si cuce al petto lo scudetto tricolore nella classe D5. I risultati di gara hanno messo in luce altri protagonisti della competizione friulana, con Mauro Sant che firma la vittoria di giornata in classe X5 sulla Ktm 500 4T. Graffio vincente per Mirco Rossi nella classe B3, in ...