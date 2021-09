Siani: "Napoli da Scudetto? C'è un'altra squadra che fa paura. Spalletti mi piace per un aspetto" (Di martedì 28 settembre 2021) Alessandro Siani, comico e neo conduttore di Striscia La Notizia, ha rilasciato un'intervista al quotidiano La Gazzetta dello Sport. L'attore, tra gli altri temi, si è soffermato anche sulla sua passione calcistica per il Napoli. Di seguito quanto dichiarato: "Rapporto con Diego Armando Maradona? Eravamo amici. Con lui avevo realizzato uno spettacolo al San Carlo, una serata con i suoi amici in cui fece un bellissimo annuncio al figlio. Maradona era riuscito a fare una cosa impossibile: cambiare il DNA di una città che era abituata alla sconfitta. Maradona ha cambiato una mentalità, a dimostrazione che se un uomo ha talento può fare cose straordinarie”. "Scudetto? L’Inter fa paura, mi sembra solida, secondo me il Napoli se la batterà di più con il Milan. Luciano Spalletti? Mi ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 28 settembre 2021) Alessandro, comico e neo conduttore di Striscia La Notizia, ha rilasciato un'intervista al quotidiano La Gazzetta dello Sport. L'attore, tra gli altri temi, si è soffermato anche sulla sua passione calcistica per il. Di seguito quanto dichiarato: "Rapporto con Diego Armando Maradona? Eravamo amici. Con lui avevo realizzato uno spettacolo al San Carlo, una serata con i suoi amici in cui fece un bellissimo annuncio al figlio. Maradona era riuscito a fare una cosa impossibile: cambiare il DNA di una città che era abituata alla sconfitta. Maradona ha cambiato una mentalità, a dimostrazione che se un uomo ha talento può fare cose straordinarie”. "? L’Inter fa, mi sembra solida, secondo me ilse la batterà di più con il Milan. Luciano? Mi ...

Advertising

InterMagazine2 : IL PENSIERO - Siani: 'Spalletti mi piace, Napoli pronto per lo scudetto? L'Inter mi fa paura' - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL PENSIERO - Siani: 'Spalletti mi piace, Napoli pronto per lo scudetto? L'Inter mi fa paura' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PENSIERO - Siani: 'Spalletti mi piace, Napoli pronto per lo scudetto? L'Inter mi fa paura' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PENSIERO - Siani: 'Spalletti mi piace, Napoli pronto per lo scudetto? L'Inter mi fa paura' - napolimagazine : IL PENSIERO - Siani: 'Spalletti mi piace, Napoli pronto per lo scudetto? L'Inter mi fa paura' -