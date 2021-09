Se i “buoni” cambiano faccia e deridono i No vax intubati. Accade su Reddit (Di martedì 28 settembre 2021) Esiste un posto dove i liberal americani celebrano le morti per Covid-19 dei No vax. È un gruppo su Reddit nato per opporsi a Trump e ai media di destra che dicevano che il Covid era solo un’influenza. Si chiama HermanCainAward e prende il nome dal repubblicano Herman Cain che ha preso il Covid dopo aver partecipato al raduno di Trump a Tulsa, in Oklahoma, durante il quale è stato fotografato senza mascherina. Il gruppo è cresciuto insieme alla rabbia nei confronti dei No vax e adesso è diventato un archivio che raggruppa storie di No vax morti a causa della malattia. Lo scopo è vincere il “Premio Herman Cain”, e per vincerlo devi morire. Ogni post sul gruppo comprende varie schermate del profilo social, soprattutto Facebook, del No vax di turno che prima rifiuta in modo aggressivo le precauzioni (mascherina, distanziamento, quarantena), poi si scaglia contro i ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 28 settembre 2021) Esiste un posto dove i liberal americani celebrano le morti per Covid-19 dei No vax. È un gruppo sunato per opporsi a Trump e ai media di destra che dicevano che il Covid era solo un’influenza. Si chiama HermanCainAward e prende il nome dal repubblicano Herman Cain che ha preso il Covid dopo aver partecipato al raduno di Trump a Tulsa, in Oklahoma, durante il quale è stato fotografato senza mascherina. Il gruppo è cresciuto insieme alla rabbia nei confronti dei No vax e adesso è diventato un archivio che raggruppa storie di No vax morti a causa della malattia. Lo scopo è vincere il “Premio Herman Cain”, e per vincerlo devi morire. Ogni post sul gruppo comprende varie schermate del profilo social, soprattutto Facebook, del No vax di turno che prima rifiuta in modo aggressivo le precauzioni (mascherina, distanziamento, quarantena), poi si scaglia contro i ...

