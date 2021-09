Salvini in edizione garantista su Morisi: 'Presto dovranno scusarsi con lui'. Ma è più isolato (Di martedì 28 settembre 2021) una schifezza mediatica, afferma, un attacco gratuito alla Lega a cinque giorni dal voto. Da Salvini due pesi e due misure, dice il leader del M5s Conte. Il vicesegretario Pd Provenzano: doppia morale Leggi su tg.la7 (Di martedì 28 settembre 2021) una schifezza mediatica, afferma, un attacco gratuito alla Lega a cinque giorni dal voto. Dadue pesi e due misure, dice il leader del M5s Conte. Il vicesegretario Pd Provenzano: doppia morale

Advertising

XYZxyzY6 : Caso Morisi, Salvini fugge dai giornalisti. Gaffe della regia: canzone di Fedez durante i selfie - lvoir : RT @roby_italy_51: Iniziano le pernacchie. - PaolaTacconi : RT @SilvestriP: Milano, #Salvini contestato davanti al mercato di piazzale Selinunte: 'San Siro non ti vuole' (Video) #Milano #Elezioniamm… - SilvestriP : Milano, #Salvini contestato davanti al mercato di piazzale Selinunte: 'San Siro non ti vuole' (Video) #Milano… - PaolaPok : Milano, #Salvini#contestato davanti al mercato di piazzale Selinunte: 'San Siro non ti vuole' -