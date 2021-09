Previsioni SiVinceTutto del 29-09-2021

(Di martedì 28 settembre 2021) , la proposta di oggi è composta da tre colonne, valide per tre colpi. Ledi oggi è valida per i prossimi tre estrazioni a partire dal concorso numero 239. Colonna N. 1 N. 2 N. 3 N. 4 N. 5 N. 6 N. 7 N. 8 N. 9 N. 10 N. 11 N. 12 1 26 30 37 45 51 58 60 65 69 71 80 89 2 9 11 36 49 51 53 66 75 80 82 83 87 3 5 13 19 41 46 56 61 65 70 75 85 88 Leproposte sono state elaborate su base statistica, considerando i seguenti parametri: somma, pari e dispari, consecutivi, interruzioni, distanza minima e massima dei numeri. Di seguito i primi 3 numeri più ritardatari e più frequenti, estrapolati dalle statistiche del, dopo l’ultima estrazione, nel caso volessi modificare qualche numero delle colonne proposte. – I tre numeri più ritardatari: 75 (rit. 82), ...

