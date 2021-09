Petrolio alle stelle | cronaca di una morte annunciata Parla Clò

(Di martedì 28 settembre 2021) Ilvola sopra 80 dollari: non accadeva da tre anni. “di una, in Italia lo spettro dell’inflazione”, commenta a Formiche.net Alberto Clò, economista, ex ministro dell’industria nel governo Dini e nel cda di varie società quotate (Eni, Finmeccanica, Italcementi, Iren e ASM Brescia, Atlantia, Snam), tra l’altro Direttore Responsabile di Rivista Energia. Secondo Clò lo shock dei prezzi è un punto di svolta che non era stato minimamente percepito, pur essendoci tutti i segnali, perché sta fndo un’intera visione prospettica. Nel mezzo i meriti dell’Opec e il mercato che vede la domanda progressivamente risalire e tornare ai livelli pre-covid. La crisi energetica post pandemica si fermerà qui o vede un trend di crescita dei prezzi ancora maggiore? Il ...

Advertising

RaiTre : Alle grandi compagnie del petrolio e del gas si chiede di abbattere drasticamente le emissioni e di riconvertirsi a… - CraftyTrader : RT @FADiodovich_IG: Tratteremo inoltre: Andamento #Mercati, principali #marketmover della settimana Esito elezioni tedesche, quali scenari… - OmcRavenna : L’energia deve svilupparsi in maniera sostenibile, grazie alle nuove tecnologie. E cerchiamo privati che siano disp… - SBerritta : La Cina tampona Evergrande obbligando le Aziende di Stato a comprarne - KRISKSB : @GIORGIOMALAVOL1 Non stanno dicendo neppure nulla, oltre alla protesta dei trasportatori, della crisi energetica, c… -

Ultime Notizie dalla rete : Petrolio alle

Investire.biz

Evergrande passa in secondo piano La vicenda China Evergrande è ancora sotto i riflettori ma il timore che possa causare gravi danniborse si sta riducendo: lunedì la People's Bank of China (...... stiamo vedendo pressioni al rialzo sui prezzi, dovute soprattuttostrozzature nell'offerta in ... IlWti al Nymex guadagna l'1,17% a 76,33 dollari al barile. AAA - Pca 28 - 09 - 21 15:42:...La richiesta è stata avanzata dalla difesa di Zaki. Tarek El Molla, ministro del Petrolio e delle risorse minerarie dell'Egitto in visita in Italia non ha rilasciato commenti " Giustizia equa in Egitt ...anche perché a differenza del petrolio, i tempi di adeguamento sono maggiori. Crisi del gas e impatto sull’economia C’è il serio rischio che nel caso di un inverno con temperature rigide, parti ...