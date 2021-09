Musei aperti al 100 per cento, discoteche no: lo schiaffo in faccia della sinistra ai giovani (Di martedì 28 settembre 2021) I Musei aperti al 100 per cento, le discoteche no. È punitivo verso i giovani e verso i titolari dei locali da ballo l’ultimo parere senza senso del cosiddetto Comitato tecnico-scientifico prereso dai partiti illiberali di sinistra. Che cercano sempre di strizzare l’occhio ai giovani ma, poi, quando arriva il momento, voltano loro le spalle, come hanno sempre fatto, d’altra parte, prendendoli a schiaffi. Esulta il direttore della Galleria degli Uffizi: “Accoglieremo con gradimento questa decisione, che ci avvicinerà di un altro passo verso la normalità – dice Eike Schmidt all’Adnkronos. – Del resto, già in tempo di piena pandemia, quasi un anno fa, uno studio dell’Università politecnica di Berlino aveva comprovato che Musei, teatri e ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 28 settembre 2021) Ial 100 per, leno. È punitivo verso ie verso i titolari dei locali da ballo l’ultimo parere senza senso del cosiddetto Comitato tecnico-scientifico prereso dai partiti illiberali di. Che cercano sempre di strizzare l’occhio aima, poi, quando arriva il momento, voltano loro le spalle, come hanno sempre fatto, d’altra parte, prendendoli a schiaffi. Esulta il direttoreGalleria degli Uffizi: “Accoglieremo con gradimento questa decisione, che ci avvicinerà di un altro passo verso la normalità – dice Eike Schmidt all’Adnkronos. – Del resto, già in tempo di piena pandemia, quasi un anno fa, uno studio dell’Università politecnica di Berlino aveva comprovato che, teatri e ...

Advertising

FabioGentile7 : #Gorizia continua la democrazia zoppa dei consigli comunali a distanza. Oggi ne parlo @il_piccolo l'incongruenza co… - angiuoniluigi : RT @rassegnally: Via libera arrivato dal #Cts: cinema, teatri e stadi si riempiono un po' di più. Musei e arene al 100%. Rimangono aperti i… - cuneocronaca : 'Da Cortile a Cortile' a Bra: appuntamenti a tavola, musei aperti, teatro e musica -> - rassegnally : Via libera arrivato dal #Cts: cinema, teatri e stadi si riempiono un po' di più. Musei e arene al 100%. Rimangono a… - terninrete : CTS: stadi aperti al 75% , cinema e teatri all’80%. Ancora un rinvio per la riapertura delle discoteche #cTs… -