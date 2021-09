Meloni: barricate se toccano la casa. Io non sono una No Vax, semmai sono No Tax (video) (Di martedì 28 settembre 2021) barricate contro l’aumento degli estimi catastali: è la promessa di Giorgia Meloni che stamattina ha tenuto un comizio a Santa Maria della Mole, a Marino, e non ha mancato di accennare anche ai grandi temi del dibattito politico. “Draghi ha detto che non aumenterà le tasse – ha scandito la leader di FdI – però poi il governo lavora alla revisione degli estimi catastali delle case. Questo vuol dice che se il valore delle case viene rivalutato, aumenteranno tutte le tasse collegate alla proprietà della casa. Ma non solo: verranno modificati i parametri Isee e di conseguenza con la revisione di questi parametri, da un mese all’altro, vi ritrovate fuori dalle graduatorie per l’asilo nido. E’ una follia contro la quale FdI è pronta a fare le barricate”. “Io sono una No Tax – ha quindi ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 28 settembre 2021)contro l’aumento degli estimi catastali: è la promessa di Giorgiache stamattina ha tenuto un comizio a Santa Maria della Mole, a Marino, e non ha mancato di accennare anche ai grandi temi del dibattito politico. “Draghi ha detto che non aumenterà le tasse – ha scandito la leader di FdI – però poi il governo lavora alla revisione degli estimi catastali delle case. Questo vuol dice che se il valore delle case viene rivalutato, aumenteranno tutte le tasse collegate alla proprietà della. Ma non solo: verranno modificati i parametri Isee e di conseguenza con la revisione di questi parametri, da un mese all’altro, vi ritrovate fuori dalle graduatorie per l’asilo nido. E’ una follia contro la quale FdI è pronta a fare le”. “Iouna No Tax – ha quindi ...

Ultime Notizie dalla rete : Meloni barricate Va modificato ", "Passate sul nostro cadavere". Scontro sul reddito di cittadinanza Pure Giorgia Meloni è tornata a tuonare e ha ribadito il forte giudizio del metadone di Stato: " Ti ... Conte sale sulle barricate Dall'altra parte però Giuseppe Conte non ci sta e risponde a muso duro ...

Meloni infiamma Milano "Covid mangiatoia del Pd" E a rincuorarlo ci pensa la Meloni che a tutti grida di "non credere ai falsi sondaggi, sono ... Sarebbe una macelleria sociale contro cui faremo le barricate". Capitolo green pass. "Ci danno dei No vax,...

Meloni: barricate se toccano la casa. Io non sono una No Vax, semmai sono No Tax... Secolo d'Italia Meloni Fdi: "Batosta sulle case? Sarebbe una follia" Grosseto, 27 settembre 2021 - «Ho sentito Draghi dire all'assemblea di Confindustria che il governo non alzerà le tasse ma quando il governo prende in considerazione di rivedere le stime catastali del ...

Giorgia Meloni a Grosseto: "Batosta sulle case? Sarebbe una follia" Ho sentito Draghi dire all'assemblea di Confindustria che il governo non alzerà le tasse ma quando il governo prende in considerazione di rivedere le stime catastali delle case degli italiani quello v ...

