Luca Zingaretti: è morto suo padre, Aquilino Zingaretti (Di martedì 28 settembre 2021) Luca Zingaretti ha dato il triste annuncio sui social: il 28 settembre 2021 è morto Aquilino Zingaretti, padre dell'attore e del Presidente della Regione Lazio, Nicola. É morto oggi, 28 settembre 2021, Aquilino Zingaretti, il padre di Luca Zingaretti e dell'esponente del PD Nicola. La notizia è stata diffusa dall'interprete di Salvo Montalbano con un post pubblicato nelle sue storie di Instagram. Ex funzionario di banca, Aquilino Zingaretti era stato sposato con Emma di Capua, da cui si era separato quando Nicola, Luca e Angela, anche lei dirigente di ... Leggi su movieplayer (Di martedì 28 settembre 2021)ha dato il triste annuncio sui social: il 28 settembre 2021 èdell'attore e del Presidente della Regione Lazio, Nicola. Éoggi, 28 settembre 2021,, ildie dell'esponente del PD Nicola. La notizia è stata diffusa dall'interprete di Salvo Montalbano con un post pubblicato nelle sue storie di Instagram. Ex funzionario di banca,era stato sposato con Emma di Capua, da cui si era separato quando Nicola,e Angela, anche lei dirigente di ...

