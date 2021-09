Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 28 settembre 2021: numeri e combinazione vincente (Di martedì 28 settembre 2021) Si può giocare al Lotto, al SuperEnaLotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 25 settembre 2021, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del Lotto: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 40 (103) 20 (95) 8 (58) 58 (56) 87 (53) Cagliari: 45 (92) 40 (78) 23 (77) 38 (64) 85 (57) Firenze: 26 (91) 71 (85) 14 (78) 2 (64) 57 (62) Genova: 49 (80) 14 (78) 48 (72) 86 (60) 35 (48) Milano: 90 (109) 51 (84) 25 (81) 31 (79) 59 (52) Napoli: 78 (72) 8 (68) 23 (68) 69 (65) 47 (59) Palermo: 18 (61) 11 (60) 26 (57) 62 (55) 88 (51) Roma: 87 (101) 5 (54) 8 (54) 53 (44) 33 (43) Torino: 70 (79) 76 (71) 63 ... Leggi su quifinanza (Di martedì 28 settembre 2021) Si può giocare al, al SuperEnae al 10eserale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 25, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo iritardatari del: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 40 (103) 20 (95) 8 (58) 58 (56) 87 (53) Cagliari: 45 (92) 40 (78) 23 (77) 38 (64) 85 (57) Firenze: 26 (91) 71 (85) 14 (78) 2 (64) 57 (62) Genova: 49 (80) 14 (78) 48 (72) 86 (60) 35 (48) Milano: 90 (109) 51 (84) 25 (81) 31 (79) 59 (52) Napoli: 78 (72) 8 (68) 23 (68) 69 (65) 47 (59) Palermo: 18 (61) 11 (60) 26 (57) 62 (55) 88 (51) Roma: 87 (101) 5 (54) 8 (54) 53 (44) 33 (43) Torino: 70 (79) 76 (71) 63 ...

