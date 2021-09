LIVE Giro di Sicilia 2021, prima tappa in DIRETTA: il vantaggio dei tre fuggitivi continua a salire (Di martedì 28 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.55 Manca sempre meno al GPM di Ragusa 12.51 Superati i primi 70 chilometri di gara. 12.48 Sale a 8’32” il vantaggio dei fuggitivi. 12.44 Ricordiamo i nomi dei tre fuggitivi: Charles-Etienne Chretien (Rally Cycling), Jacopo Cortese (Mg.K Vis VPM) e Matteo Zurlo (Zalf Euromobil Fior). 12.41 I favoriti, oggi, sono Juan Sebastian Molano, Matteo Moschetti e Jakub Mareczko. 12.38 Lavora la UAE Team Emirates in testa al gruppo. 12.34 8’15” il vantaggio dei fuggitivi. 12.30 I fuggitivi si stanno avvicinando all’unico GPM di giornata. 12.27 Mancano 115 chilometri all’arrivo. 12.21 Oltre a Nibali, Valverde e Froome, c’è un altro veterano di rango al via: Romain Bardet. 12.18 Mancano 128 chilometri all’arrivo. 12.14 ... Leggi su oasport (Di martedì 28 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.55 Manca sempre meno al GPM di Ragusa 12.51 Superati i primi 70 chilometri di gara. 12.48 Sale a 8’32” ildei. 12.44 Ricordiamo i nomi dei tre: Charles-Etienne Chretien (Rally Cycling), Jacopo Cortese (Mg.K Vis VPM) e Matteo Zurlo (Zalf Euromobil Fior). 12.41 I favoriti, oggi, sono Juan Sebastian Molano, Matteo Moschetti e Jakub Mareczko. 12.38 Lavora la UAE Team Emirates in testa al gruppo. 12.34 8’15” ildei. 12.30 Isi stanno avvicinando all’unico GPM di giornata. 12.27 Mancano 115 chilometri all’arrivo. 12.21 Oltre a Nibali, Valverde e Froome, c’è un altro veterano di rango al via: Romain Bardet. 12.18 Mancano 128 chilometri all’arrivo. 12.14 ...

