Italia’s Got Talent 2021, Elio in giuria: audizioni al via a ottobre (Di martedì 28 settembre 2021) Elio in giuria e Ludovica Comello confermata alla conduzione per il sesto anno consecutivo. Sono le novità della nuova edizione di ‘Italia’s Got Talent’, che approda su Sky Uno e in streaming su Now da gennaio. Elio affiancherà i confermatissimi Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano nella giuria dello show prodotto da Fremantle per Sky. Quattro personalità tanto diverse tra loro ma capaci di coniugare estro e ingegno, che nella nuova edizione di Italia’s Got Talent torneranno a dare la caccia ai migliori Talenti a partire da ottobre, quando a Cinecittà prenderanno il via le audizioni. Elio, cantante, musicista e scrittore, con gli Elio e Le Storie Tese ha ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 settembre 2021)ine Ludovica Comello confermata alla conduzione per il sesto anno consecutivo. Sono le novità della nuova edizione di ‘Got’, che approda su Sky Uno e in streaming su Now da gennaio.affiancherà i confermatissimi Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano nelladello show prodotto da Fremantle per Sky. Quattro personalità tanto diverse tra loro ma capaci di coniugare estro e ingegno, che nella nuova edizione diGottorneranno a dare la caccia ai migliorii a partire da, quando a Cinecittà prenderanno il via le, cantante, musicista e scrittore, con glie Le Storie Tese ha ...

Advertising

IGT_official : ??Attenzione, attenzione !?? Siamo lieti di annunciarvi che la giuria di #IGT è pronta a ripartire alla ricerca del t… - IGT_official : Geniale, brillante, divertente e… talentuosissimo! ?? Non vedevamo l’ora di annunciarvi che @eelst è il nuovo giudi… - IlContiAndrea : New entry in giuria a Italia’s Got Talent, da gennaio su Sky: con Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano… - fragolachloe : RT @SkySport: Su Sky torna Italia's Got Talent con Federica Pellegrini la new entry Elio ? Torna a gennaio su Sky e NOW lo show condotto da… - SkySport : Su Sky torna Italia's Got Talent con Federica Pellegrini la new entry Elio ? Torna a gennaio su Sky e NOW lo show c… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia’s Got Italia's Got Talent su Sky, con Federica Pellegrini la new entry Elio Sky Sport