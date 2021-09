Il processo a Patrick Zaki è stato aggiornato al 7 dicembre

(Di martedì 28 settembre 2021) Martedì si è svolta la seconda udienza delin corso presso il tribunale di Mansura, in Egitto, a carico di, lo studente egiziano dell’università di Bologna detenuto in Egitto dal febbraio del 2020 con motivazioni politiche.è accusato

Advertising

amnestyitalia : Oggi è prevista la seconda udienza del processo di Patrick Zaki. Enorme la preoccupazione perché le accuse più grav… - amnestyitalia : ?? AGGIORNAMENTO PROCESSO ZAKI - Si torna in aula il 7 dicembre. Per Patrick altri mesi di sofferenza e di attesa. L… - amnestyitalia : Patrick Zaki, la seconda udienza del processo e un amaro paradosso. @RiccardoNoury su @ilfattoblog - albertocaldana : RT @RiccardoNoury: Il processo di #PatrickZaki è stato rinviato al 7 dicembre. Un rinvio lunghissimo, che sa di punizione. Quel giorno sara… - MayDayPa : RT @RiccardoNoury: Il processo di #PatrickZaki è stato rinviato al 7 dicembre. Un rinvio lunghissimo, che sa di punizione. Quel giorno sara… -

Ultime Notizie dalla rete : processo Patrick

ROMA - Gli avvocati diZaki hanno chiesto un rinvio dell'udienza per avere il tempo di ottenere e studiare il ... in merito alla seconda udienza delin corso a Mansoura, città ...Il Cairo, 28 set 15:02 - La nuova udienza delcontroZaki, lo studente egiziano dell'Università di Bologna in carcere al Cairo dal 7 febbraio 2020, è stato rinviato al 7 dicembre. Lo ha dichiarato il portavoce di Amnesty Italia, ...Il processo nei confronti di Patrick Zaki è stato aggiornato al 7 dicembre, quando si terrà una nuova udienza. Lo ha annunciato un poliziotto in aula nel tribunale di Mansura, in Egitto. Secondo Ricca ...La seconda udienza del processo che vede imputato Patrick Zaki è durata appena 2 minuti durante i quali la legale ha chiesto un rinvio per studiare gli atti ...