Governare il futuro. Ancora un po’ e il libro ce lo racconterà un robot (Di martedì 28 settembre 2021) Open AI, il gigante californiano non profit specializzato nella ricerca e sviluppo in campo di intelligenza artificiale, ha appena annunciato di aver messo a punto una soluzione capace di riassumere libri e, in generale, documenti, di centinaia di pagine. Il prossimo libro forse Ancora no, ma, presto, potremo chiedere a un robot di riassumerci un libro del quale abbiamo sentito parlar bene o, magari, un documento aziendale di centinaia di pagine che non abbiamo intenzione di leggere in versione integrale. Certo, nel caso del libro, rinunceremo al piacere di leggerlo, al gusto di sfogliarne le pagine, di lasciarci accarezzare dallo stile dello scrittore e di apprezzarne il linguaggio. Ma il suo contenuto sarà nostro in una manciata di click. L’idea di Open AI – che ha già anticipato di non aver ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 28 settembre 2021) Open AI, il gigante californiano non profit specializzato nella ricerca e sviluppo in campo di intelligenza artificiale, ha appena annunciato di aver messo a punto una soluzione capace di riassumere libri e, in generale, documenti, di centinaia di pagine. Il prossimoforseno, ma, presto, potremo chiedere a undi riassumerci undel quale abbiamo sentito parlar bene o, magari, un documento aziendale di centinaia di pagine che non abbiamo intenzione di leggere in versione integrale. Certo, nel caso del, rinunceremo al piacere di leggerlo, al gusto di sfogliarne le pagine, di lasciarci accarezzare dallo stile dello scrittore e di apprezzarne il linguaggio. Ma il suo contenuto sarà nostro in una manciata di click. L’idea di Open AI – che ha già anticipato di non aver ...

