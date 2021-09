GF VIP 6: lite in diretta tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, tutta colpa di Magalli (Di martedì 28 settembre 2021) Ieri sera è andata in onda la quinta puntata del Grande Fratello Vip 6. Protagoniste assolute sono state le due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, da sempre nemiche che non fanno nulla per nascondere la loro diversità. E’ stato Alfonso Signorini a dare spazio al confronto tra le due opinioniste, confronto che alla fine non ha portato a nulla di buono. lite in diretta tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli al GF Vip 6 Tutto era iniziato lo scorso weekend, quando la moglie di Bonolis aveva postato una foto su Instagram insieme a Giancarlo Magalli; una foto che non sembrava fatta a caso, visto che non scorre buon sangue da tempo tra Adriana Volpe e il noto ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 28 settembre 2021) Ieri sera è andata in onda la quinta puntata del Grande Fratello Vip 6. Protagoniste assolute sono state le due opinioniste, da sempre nemiche che non fanno nulla per nascondere la loro diversità. E’ stato Alfonso Signorini a dare spazio al confronto tra le due opinioniste, confronto che alla fine non ha portato a nulla di buono.intraal GF Vip 6 Tutto era iniziato lo scorso weekend, quando la moglie di Bonolis aveva postato una foto su Instagram insieme a Giancarlo; una foto che non sembrava fatta a caso, visto che non scorre buon sangue da tempo trae il noto ...

