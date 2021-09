Expo 2030 | Calenda | ' ci voleva dopo no Olimpiadi | Roma vincerà sfida'

(Di martedì 28 settembre 2021), 28 set. (Adnkronos) - "Che Dio ce la mandi buona, magari sarà un motivo in piu' per parlarsi nei prossimi mesi. Ciaver rinunciato allequesta idea penitenziale di non farcela, finalmente una bellainternazionale chealla grande". Lo ha detto Carlo, candidato sindaco di, nel corso di un'iniziativa elettorale a Milano della lista 'Riformisti- Lavoriamo per Milano con Sala' a sostegno della ricandidatura del sindaco uscente.

Abbiamo tutti condiviso questa candidatura' , e poi: 'Dovremo rafforzare la struttura di missione per. Ci sono buone possibilità di vincere, io sono fiducioso così come lo sono per il ...Roma, 28 set 13:48 - La candidatura di Roma per Expo2030 è una "bellissima notizia, frutto di un lavoro di squadra. Una grande opportunità per Roma e per l'Italia...Roma, 28 set. (Adnkronos) – “Che Dio ce la mandi buona, magari sarà un motivo in piu’ per parlarsi nei prossimi mesi. Ci voleva, dopo aver rinunciato alle Olimpiadi, dopo questa idea penitenziale di n ...Roma candidata per Expo2030. Cronaca - L’annuncio del premier Mario Draghi: “Grande opportunità per lo sviluppo della città” - La sindaca Raggi: “Particolare motivo di orgoglio" ...