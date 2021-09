Draghi a L’Aquila: “Accelerare ricostruzione, è un obbligo morale verso tutti i cittadini. Oggi ci sono condizioni per la rinascita” – Video (Di martedì 28 settembre 2021) “Un terremoto è una ferita profonda, noi non possiamo dimenticare. Ma oltre alla responsabilità della memoria, il Governo deve assumersi l’impegno dell’azione“. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, all’inaugurazione del parco della Memoria alL’Aquila, in ricordo delle 309 vittime del sisma del 2009. Il riferimento è alla ricostruzione post sisma che “procede ovunque” ma con “velocità diverse tra un territorio e l’altro” con ritardi soprattutto nel “processo di ricostruzione pubblica”. Per questo “dobbiamo Accelerare“, ha rimarcato Draghi, “per l’obbligo morale che abbiamo verso tutti voi cittadini”. Il premier ha posto l’accento anche sull’importanza della ricostruzione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) “Un terremoto è una ferita profonda, noi non possiamo dimenticare. Ma oltre alla responsabilità della memoria, il Governo deve assumersi l’impegno dell’azione“. Così il presidente del Consiglio, Mario, all’inaugurazione del parco della Memoria al, in ricordo delle 309 vittime del sisma del 2009. Il riferimento è allapost sisma che “procede ovunque” ma con “velocità diverse tra un territorio e l’altro” con ritardi soprattutto nel “processo dipubblica”. Per questo “dobbiamo“, ha rimarcato, “per l’che abbiamovoi”. Il premier ha posto l’accento anche sull’importanza della...

