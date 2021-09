Davide Di Maria vince al CICO 2021 Frecciarossa nella classe 2.4 mR (Di martedì 28 settembre 2021) Al Campionato Italiano Classi Olimpiche, che si è svolto da giovedì 23 a domenica 26 settembre, Davide Di Maria ha vinto nella classe 2.4 mR. L’atleta paralimpico della Canottieri Garda Salò ha chiuso con sei primi posti su dieci prove disputate, ereditando il titolo del campione uscente Antonio Squizzato, suo compagno di squadra, in questi giorni impegnato per il Campionato Mondiale della classe a Tampa (Florida, USA). Di Maria: “Soddisfatto e orgoglioso del risultato” “Sono soddisfatto e orgoglioso di aver conquistato e regalato questo titolo alla Canottieri Garda Salò. Voglio infatti ringraziare la mia società per come mi segue e per tutto il sostegno che mette a disposizione. Il merito di questo risultato va anche al mio allenatore Davide Ballarini”, ... Leggi su nonsolonautica (Di martedì 28 settembre 2021) Al Campionato Italiano Classi Olimpiche, che si è svolto da giovedì 23 a domenica 26 settembre,Diha vinto2.4 mR. L’atleta paralimpico della Canottieri Garda Salò ha chiuso con sei primi posti su dieci prove disputate, ereditando il titolo del campione uscente Antonio Squizzato, suo compagno di squadra, in questi giorni impegnato per il Campionato Mondiale dellaa Tampa (Florida, USA). Di: “Soddisfatto e orgoglioso del risultato” “Sono soddisfatto e orgoglioso di aver conquistato e regalato questo titolo alla Canottieri Garda Salò. Voglio infatti ringraziare la mia società per come mi segue e per tutto il sostegno che mette a disposizione. Il merito di questo risultato va anche al mio allenatoreBallarini”, ...

