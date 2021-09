Caso Ziliani | una mail anonima rivela di aver visto la donna priva di sensi

(Di martedì 28 settembre 2021)Laura, unadiportare via ladi. Oggi è atteso l’interrogatorio per i tre arrestati Esattamente otto giorni dopo la scomparsa di Laura, unaè arrivata all’indirizzo della polizia di Temù. A rendere nota la notizia è il Corriere della Sera, che riporta anche il contenuto della missiva. Il testo dellariporta: «Il nostro vicino di casa che ha preso sulle spalle una signoradidalla loro macchina». Inoltre, si aggiungono altri due particolari, il primo che chi ha scritto laha ...

A parlare del nuovo tassello che va aggiungersi al puzzle delle indagini sull'omicidioè il Corriere della Sera . Gli accertamenti per identificare a chi appartenesse l'indirizzo di posta ...Nell'elemento che differisce è che l'agente principale è esterno al nucleo familiare seppure mosso dallo stesso desiderio di entrare in possesso di un patrimonio". Qual è il profilo ...Caso Laura Ziliani, una mail anonima rivela di aver visto portare via la donna priva di sensi. Atteso oggi l'interrogatorio per i 3 arrestati ...In una mail anonima inviata dopo la scomparsa di Laura Ziliani si affermava che la donna era stata vista priva di sensi sulle spalle del vicino.