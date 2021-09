Beni culturali, ENEA: nuovo sistema robotico con laser scanner per il restauro di statue frammentate (Di martedì 28 settembre 2021) (Teleborsa) – Un sistema robotico integrato con un laser scanner a supporto dei restauratori per ricomporre statue frammentate. È quanto è stato ideato e brevettato dall’architetto Pietro Nardelli nell’ambito di RestART, il progetto finanziato da UE e Regione Lazio al quale partecipa la società di restauro Ma.Co.Rè srl, in collaborazione con ENEA, che ne ha validato la tecnologia, Museo Nazionale Romano e Istituto Centrale di restauro di Roma. Finora il “sistema RestART” è stato applicato su complessi interventi di restauro tra cui la ricomposizione della statua di Diana Cacciatrice di epoca romana, conservata presso il Museo Civico Archeologico Pio Capponi di Terracina (Lazio), in collaborazione con ... Leggi su quifinanza (Di martedì 28 settembre 2021) (Teleborsa) – Unintegrato con una supporto dei restauratori per ricomporre. È quanto è stato ideato e brevettato dall’architetto Pietro Nardelli nell’ambito di RestART, il progetto finanziato da UE e Regione Lazio al quale partecipa la società diMa.Co.Rè srl, in collaborazione con, che ne ha validato la tecnologia, Museo Nazionale Romano e Istituto Centrale didi Roma. Finora il “RestART” è stato applicato su complessi interventi ditra cui la ricomposizione della statua di Diana Cacciatrice di epoca romana, conservata presso il Museo Civico Archeologico Pio Capponi di Terracina (Lazio), in collaborazione con ...

