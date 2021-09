Anche Brusaferro tra gli ospiti della diocesi di Udine sulla crisi ecologica (Di martedì 28 settembre 2021) Si consiglia la prenotazione del proprio posto mediante modulo online sul sito www.diocesiUdine.it oppure via mail (scotula@diocesiUdine.it). (Visited 55 times, 55 visits today) Ultime notizie: In ... Leggi su friulioggi (Di martedì 28 settembre 2021) Si consiglia la prenotazione del proprio posto mediante modulo online sul sito www..it oppure via mail (scotula@.it). (Visited 55 times, 55 visits today) Ultime notizie: In ...

Ultime Notizie dalla rete : Anche Brusaferro Anche Brusaferro tra gli ospiti della diocesi di Udine sulla crisi ecologica Infine, domenica 3 ottobre a Udine, nella chiesa della Beata Vergine del Carmine, alle ore 17, un incontro ecumenico vedrà ospite e relatore il professor Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto ...

Stadi e cinema, il Cts apre all'aumento di presenti e spettatori Secondo il portavoce del Cts, Silvio Brusaferro, non è perà ancora opportuna "una progressione ... la possibilità per il settore di riprendersi completamente anche da un punto di vista economico. Per i ...

Udine, anche Brusaferro tra gli ospiti della diocesi sulla crisi ecologica

Cts, ok a capienza stadi per eventi sportivi fino al 75% Il Comitato Tecnico Scientifico ha annunciato il via libera all'aumento della presenza di pubblico per gli spettacoli e gli eventi sportivi con gli stadi che presto potranno aprire al 75% ...

Cinema e teatri, capienza all’80% Il Cts riapre le porte al pubblico di Alessandro Farruggia Il Cts ha dato il suo placet. Si va verso un aumento – in zona bianca – della capienza di teatri, sale da concerto e cinema: dal 50% al 80% per le strutture al chiuso e al 100% ...

