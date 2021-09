Uomini e Donne, al Trono Over volano gli schiaffi (Di martedì 28 settembre 2021) volano gli stracci nello studio di Uomini e Donne: una dama ha preso a schiaffi il suo cavaliere ma la scena sarà tagliata. Nello studio di Uomini e Donne è scoppiato il caos quando tra due protagonisti del Trono Over sono volati schiaffi: una dama ha schiaffeggiato Graziano e la produzione è stata costretta a fermare la registrazione, la scena sarà tagliata e non potrà essere vista dagli spettatori del dating show. La puntata registrata il 26 settembre di Uomini e Donne è stata ricca di spunti, come riporta il portale Il vicolo delle news. Dopo che un tronista è stato cacciato dallo studio per aver provato a barare, la registrazione è stata fermata per un fatto abbastanza inusuale: una dama ha lasciato ... Leggi su movieplayer (Di martedì 28 settembre 2021)gli stracci nello studio di: una dama ha preso ail suo cavaliere ma la scena sarà tagliata. Nello studio diè scoppiato il caos quando tra due protagonisti delsono volati: una dama ha schiaffeggiato Graziano e la produzione è stata costretta a fermare la registrazione, la scena sarà tagliata e non potrà essere vista dagli spettatori del dating show. La puntata registrata il 26 settembre diè stata ricca di spunti, come riporta il portale Il vicolo delle news. Dopo che un tronista è stato cacciato dallo studio per aver provato a barare, la registrazione è stata fermata per un fatto abbastanza inusuale: una dama ha lasciato ...

Advertising

Pontifex_it : A tutti gli uomini e le donne del mondo va il mio appello a camminare insieme verso un noi sempre più grande, a ric… - il_pucciarelli : Uomini e donne trattate come spazzatura per anni, irrise con soprannomi (le “risorse”), gente innocente data in pas… - ilpost : In Islanda sono state elette in parlamento più donne che uomini - deidarts : Oggi pomeriggio purtroppo (o per fortuna) stavo vedendo uomini e donne e Maria ha fatto un discorso che, sebbene fo… - stelalir : RT @jeonkoo__: Vi giuro erano tipo le tre di notte e Lisa stava ancora tutta carica a chiedermi di guardare uomini e donne ED IO IL GIORNO… -