Un'ora a Palazzo Chigi tra Draghi e sindacati. Si prepara incontro aperto ad altre parti sociali e forze politiche (Di lunedì 27 settembre 2021) Al centro i temi del lavoro, dalla sicurezza al salario minimo e la riforma degli ammortizzatori sociali. Landini conferma: stabilito il metodo del confronto che i sindacati vorrebbero anche per la ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 27 settembre 2021) Al centro i temi del lavoro, dalla sicurezza al salario minimo e la riforma degli ammortizzatori. Landini conferma: stabilito il metodo del confronto che ivorrebbero anche per la ...

Advertising

marcodimaio : Pienone a #Ravenna per @matteorenzi, di lunedì e all’ora di pranzo: straordinario! Sono lontani i tempi in cui erav… - riccardomagi : Abbiamo dovuto diffidare 1400 comune che non hanno risposto ancora alla nostra richiesta dei certificati elettorali… - petergomezblog : Mario Staderini: “La firma digitale per i referendum? È rivoluzionaria, abbatte lo strapotere del palazzo. Ora il P… - tinaloi15 : @GiuseppeConteIT Vai pure dove ti pare, per fortuna a Palazzo Chigi, ora abbiamo un grande Presidente. - Franciscktrue : Ora scopriremo anche che i ministri lavorano dalla casa al mare via internet invece di andare tutti i giorni a Pala… -