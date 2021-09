Un consiglio beauty valido per tutte, fashion month o no (Di lunedì 27 settembre 2021) Da anni tra le grandi protagoniste della fashion week londinese, Victoria Beckham conosce molto bene il ritmo estenuante che precede il grande evento della sfilata e i suoi effetti sulla pelle del viso. E ha un rimedio infallibile in caso di scarse ore di sonno a disposizione e poco tempo per la self care. Skincare da rientro: gli indispensabili per prendersi cura della pelle dopo le vacanze guarda le foto Victoria Beckham e la selfcare (impossibile) durante le sfilate Quando arriva il mese della moda e sei in calendario con il tuo fashion show, il tempo per la ... Leggi su iodonna (Di lunedì 27 settembre 2021) Da anni tra le grandi protagoniste dellaweek londinese, Victoria Beckham conosce molto bene il ritmo estenuante che precede il grande evento della sfilata e i suoi effetti sulla pelle del viso. E ha un rimedio infallibile in caso di scarse ore di sonno a disposizione e poco tempo per la self care. Skincare da rientro: gli indispensabili per prendersi cura della pelle dopo le vacanze guarda le foto Victoria Beckham e la selfcare (impossibile) durante le sfilate Quando arriva il mese della moda e sei in calendario con il tuoshow, il tempo per la ...

Advertising

FraGalli93 : ???? Per ogni albero un consiglio beauty: Abiby seleziona 5 alberi che fanno bene all’ambiente e alla bellezza… - AuroraLaga : Green: Per ogni albero un consiglio beauty: Abiby seleziona 5 alberi che fanno bene all’ambiente e alla bellezza - notiziegreen : Per ogni albero un consiglio beauty: Abiby seleziona 5 alberi che fanno bene all’ambiente e alla bellezza - BeautyPlanet2 : BEAUTY PLANET RICAMBI LPG & ASSISTENZA SU APPARECCHIATURE LPG 1 & 2A SERIE ...... abbiamo ricevuto anche noi info… - callingpostit_ : @im__aleee Ti consiglio Safiya Nygaard! Fa video 'beauty', parla un inglese molto ben scandito e corretto accademic… -