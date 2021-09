Torino, possibile rilancio per Verdi già a Venezia: il punto (Di lunedì 27 settembre 2021) Simone Verdi potrebbe avere la sua chance per guadagnarsi una conferma nel Torino del futuro: la situazione Tuttosport fa il punto sulla situazione in casa Torino a poche ore dalla sfida contro il Venezia. I granata, ancora orfani di capitan Belotti, sono in emergenza in attacco. Brekalo non è infatti al meglio della condizione e Juric, anche in vista del derby, potrebbe tenerlo a riposo. Al suo posto verrebbe lanciato dal primo minuto Simone Verdi, vista anche l’assenza di Pjaca e Zaza. Per l’ex Napoli si tratterebbe così di un’importante occasione da non sprecare per guadagnarsi un posto nel futuro della formazione granata, anche come prima alternativa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 settembre 2021) Simonepotrebbe avere la sua chance per guadagnarsi una conferma neldel futuro: la situazione Tuttosport fa ilsulla situazione in casaa poche ore dalla sfida contro il. I granata, ancora orfani di capitan Belotti, sono in emergenza in attacco. Brekalo non è infatti al meglio della condizione e Juric, anche in vista del derby, potrebbe tenerlo a riposo. Al suo posto verrebbe lanciato dal primo minuto Simone, vista anche l’assenza di Pjaca e Zaza. Per l’ex Napoli si tratterebbe così di un’importante occasione da non sprecare per guadagnarsi un posto nel futuro della formazione granata, anche come prima alternativa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

