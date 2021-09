Tommaso Zorzi “insegna” ai propri followers (Di lunedì 27 settembre 2021) Come preannunciato, il taglio dei contenuti social di Tommaso Zorzi vertono ormai da tempo sempre più verso l’approfondimento, l’informazione e la narrazione di personaggi o fatti particolarmente significativi. Anche oggi è stato così, quando il giudice e conduttore di Drag Race Italia ha parlato nelle Instagram stories del tema della legalizzazione delle droghe leggere. Il referendum sulla cannabis legale è stato il centro degli approfondimenti social di Tommaso Zorzi Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 27 settembre 2021) Come preannunciato, il taglio dei contenuti social divertono ormai da tempo sempre più verso l’approfondimento, l’informazione e la narrazione di personaggi o fatti particolarmente significativi. Anche oggi è stato così, quando il giudice e conduttore di Drag Race Italia ha parlato nelle Instagram stories del tema della legalizzazione delle droghe leggere. Il referendum sulla cannabis legale è stato il centro degli approfondimenti social diArticolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

MediasetPlay : Una nuova puntata di #GFVIPPARTY sta per arrivare! Stasera dalle 20:45 in diretta streaming su Mediaset Infinity, a… - francy_265 : Tommaso Zorzi avrebbe sfanculato i protagonisti di sta storia in 3 minuti iniziando così altre 100 dinamiche. E inv… - solelunaeste : RT @Viveredi_Ansia2: veramente un tommaso zorzi avrebbe concluso la dinamica soleil-gianmaria e ne avrebbe nel frattempo trovate altre 5 tr… - solelunaeste : RT @_Andreaguarino_: Manuel: 'Un Tommaso Zorzi avrebbe portato avanti la storia per settimane (questione Soleil-Gianmaria)' E ci credo Manu… - arno_chiara : RT @Viveredi_Ansia2: veramente un tommaso zorzi avrebbe concluso la dinamica soleil-gianmaria e ne avrebbe nel frattempo trovate altre 5 tr… -