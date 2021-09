Switch Online potrebbe aggiungere i giochi Game Boy e Game Boy Color (Di lunedì 27 settembre 2021) Di recente Nintendo ha rivelato un nuovo livello di offerte per titoli retrò su Switch Online. Il nuovo "Expansion Pack" sarà composto da una "collezione" di titoli per Nintendo 64 e Sega Mega Drive (Genesis). Ma i giochi per i sistemi portatili di cui si è parlato in passato arriveranno su NSO? Anche se non c'è ancora traccia di loro, l'editor di EuroGamer.net, Tom Phillips, ha ora condiviso un piccolo aggiornamento su Twitter, suggerendo che i titoli Game Boy e Game Boy Color sono ancora in programma. "N64 e Mega Drive erano le due piattaforme di cui avevo sentito parlare insieme a Game Boy/Color. Immagino che N64/Mega Drive saranno lanciati per primi in quanto sono ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 27 settembre 2021) Di recente Nintendo ha rivelato un nuovo livello di offerte per titoli retrò su. Il nuovo "Expansion Pack" sarà composto da una "collezione" di titoli per Nintendo 64 e Sega Mega Drive (Genesis). Ma iper i sistemi portatili di cui si è parlato in passato arriveranno su NSO? Anche se non c'è ancora traccia di loro, l'editor di Euror.net, Tom Phillips, ha ora condiviso un piccolo aggiornamento su Twitter, suggerendo che i titoliBoy eBoysono ancora in programma. "N64 e Mega Drive erano le due piattaforme di cui avevo sentito parlare insieme aBoy/. Immagino che N64/Mega Drive saranno lanciati per primi in quanto sono ...

