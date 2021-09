“Sono finalmente salva”. Così è scappato il “soldato Jane” afghano (Di lunedì 27 settembre 2021) Il messaggio, nonostante fosse atteso da giorni, arriva improvviso: “Ho appena passato il confine. Sono salva”. L’ha inviato la “soldato Jane”, che avevamo incontrato a Kabul tra gli zombie dell’Afghanistan talebano. Occhi scuri, che sbucavano tra la mascherina e il velo, e la voce sicura di chi sa di aver fatto il proprio dovere: “La InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 27 settembre 2021) Il messaggio, nonostante fosse atteso da giorni, arriva improvviso: “Ho appena passato il confine.”. L’ha inviato la “”, che avevamo incontrato a Kabul tra gli zombie dell’Afghanistan talebano. Occhi scuri, che sbucavano tra la mascherina e il velo, e la voce sicura di chi sa di aver fatto il proprio dovere: “La InsideOver.

Advertising

Lucaargentero : Dopo un’estate di teatri (all’aperto) al 50% di capienza…???????…per fortuna che finalmente…ah no, sono ancora al 50%… - raffaellapaita : Come richiesto da @ItaliaViva per settimane finalmente anche a @Montecitorio obbligo di #GreenPass per i parlamenta… - Patty_LAbbate : ?? Cari amici, me l’avete chiesto in molti in questi giorni…finalmente sono felice di comunicarvi che è aperta la p… - Samira1577 : RT @martinacarletti: Voglio ringraziare con tutto il cuore I RISTORATORI perché mai come in questo periodo sono stata trattata da regina: t… - bbbbaires : RT @x_chanteclerc: Prima del covid uscivo di casa alle 7 e tornavo alle 20/20:30 tutti i giorni, e ovviamente non avevo le forze di metterm… -

Ultime Notizie dalla rete : Sono finalmente Covid, nell'ultimo anno e mezzo rinviati 400mila interventi chirurgici 'Dopo un anno e mezzo in cui sono stati rinviati circa 400 mila interventi di chirurgia generale e in cui le liste di attesa si sono allungate a dismisura, finalmente partiamo - ha detto Basile, ...

Inter all'esame Shakhtar: recuperati Correa e Vidal ... il tecnico nerazzurro può finalmente riabbracciare Joaquin Correa e Arturo Vidal. L'attaccante argentino e il centrocampista cileno sono rientrati a pieno regime in gruppo dopo aver saltato per ...

Lady Huawei rientra in Cina come una star e ringrazia Xi Agenzia ANSA Lo scudetto 2021 è di Maruzzo e Ciccotti Sulle pedane toscane del Tav Laterina (AR) si è svolta la Finale del Campionato Italiano 2021 che ha assegnato gli scudetti Tricolore per la specialità. A misurarsi con i lanci sono stati in 124 per t ...

Bayonetta 3: Kamiya sul porting per PlayStation e Xbox Il titolo del momento è sicuramente Bayonetta 3 e Hideki Kamiya ha commentato la possibilità di un porting su piattaforme PlayStation e Xbox.

'Dopo un anno e mezzo in cuistati rinviati circa 400 mila interventi di chirurgia generale e in cui le liste di attesa siallungate a dismisura,partiamo - ha detto Basile, ...... il tecnico nerazzurro puòriabbracciare Joaquin Correa e Arturo Vidal. L'attaccante argentino e il centrocampista cilenorientrati a pieno regime in gruppo dopo aver saltato per ...Sulle pedane toscane del Tav Laterina (AR) si è svolta la Finale del Campionato Italiano 2021 che ha assegnato gli scudetti Tricolore per la specialità. A misurarsi con i lanci sono stati in 124 per t ...Il titolo del momento è sicuramente Bayonetta 3 e Hideki Kamiya ha commentato la possibilità di un porting su piattaforme PlayStation e Xbox.