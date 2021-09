Quirinale: da Mattarella nuovi ambasciatori per presentazione lettere credenziali (Di lunedì 27 settembre 2021) Roma, 27 set. (Adnkronos) - Il residente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale, in separate udienze, per la presentazione delle lettere credenziali, i nuovi ambasciatori: Taalai Bazarbaev, Repubblica Kirghisa; Monika Schmutz Kirgöz, Confederazione Svizzera; Efrén Arnoldo Bernal Chévez, Repubblica di El Salvador; Willem Alexander Van Ee, Regno dei Paesi Bassi; Pierre-Emmanuel De Bauw, Regno del Belgio. Era presente agli incontri la viceministra degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Marina Sereni. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) Roma, 27 set. (Adnkronos) - Il residente della Repubblica, Sergio, ha ricevuto nel pomeriggio al, in separate udienze, per ladelle, i: Taalai Bazarbaev, Repubblica Kirghisa; Monika Schmutz Kirgöz, Confederazione Svizzera; Efrén Arnoldo Bernal Chévez, Repubblica di El Salvador; Willem Alexander Van Ee, Regno dei Paesi Bassi; Pierre-Emmanuel De Bauw, Regno del Belgio. Era presente agli incontri la viceministra degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Marina Sereni.

