PSG-Manchester City, sfida tra giganti. I francesi vogliono sfatare il tabù con un Messi in più (Di lunedì 27 settembre 2021) Paris Saint-Germain e Manchester City, si sfideranno domani alle 21.00 al Parco dei Principi, per una gara che ha il sapore quasi di finale anticipata, anche se si tratta solo di fase a gironi di Champions, con i francesi, dopo il pareggio con il Bruges, che sono chiamati al riscatto. Impresa chiaramente non facile contro i vice campioni d’Europa. Si sfidano chiaramente due tra le squadre più prestigiose, che non hanno mai vinto la UEFA Champions League, due tra le favorite per la vittoria finale. Il PSG ha iniziato in modo impeccabile la sua stagione, con otto vittorie consecutive in Ligue 1, ma ha vinto due delle ultime tre in rimonta. L’ultima squadra a battere Mbappé e compagni al Parco dei Principi è stato proprio il Manchester City, la scorsa stagione, in semifinale di ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 27 settembre 2021) Paris Saint-Germain e, si sfideranno domani alle 21.00 al Parco dei Principi, per una gara che ha il sapore quasi di finale anticipata, anche se si tratta solo di fase a gironi di Champions, con i, dopo il pareggio con il Bruges, che sono chiamati al riscatto. Impresa chiaramente non facile contro i vice campioni d’Europa. Sino chiaramente due tra le squadre più prestigiose, che non hanno mai vinto la UEFA Champions League, due tra le favorite per la vittoria finale. Il PSG ha iniziato in modo impeccabile la sua stagione, con otto vittorie consecutive in Ligue 1, ma ha vinto due delle ultime tre in rimonta. L’ultima squadra a battere Mbappé e compagni al Parco dei Principi è stato proprio il, la scorsa stagione, in semifinale di ...

