Nessun nuovo ricovero per Covid e un paziente dimesso al ‘San Pio’ di Benevento (Di lunedì 27 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNessun nuovo ricovero per Covid nelle ultime 24 ore al ‘San Pio di Benevento’. dimesso, invece, un paziente. Ecco il bollettino diramato dall’azienda ospedaliera: L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutopernelle ultime 24 ore alPio di’., invece, un. Ecco il bollettino diramato dall’azienda ospedaliera: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

SkyTG24 : Sarà composto per la maggioranza da donne il nuovo parlamento in #Islanda, dato significativo anche perché finora n… - infoitsalute : Un nuovo caso, nessun guarito. Effetto weekend sul bollettino covid - anteprima24 : ** Nessun nuovo ricovero per Covid e un paziente dimesso al 'San Pio' di ##Benevento ** - LucaMercanti1 : Covid, Valle d’Aosta: nessun nuovo contagio, un guarito - lapacechenonho_ : RT @AngieCLB: @IlContiAndrea Se il pubblico italiano preferisce un programma come #ScherziaParte ad un programma fresco e gradevole come #D… -