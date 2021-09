Municipio VI | Romanella | in una mail D’Orrico preannuncia sue dimissioni da assessore bilancio

(Di lunedì 27 settembre 2021) Roma – Roberto(Presidente delVI) nella giornata di oggi ha dichiarato quanto segue: “Ricevo dall’unain cui, a seguito delle dichiarazioni a mezzo stampa rilasciate lo scorso 23 settembre in cui dichiarava di appoggiare la candidatura a sindaco di Roberto Gualtieri, mile suedaaldel VI”. Prosegue il Presidente: “Nel ringraziarlo dell’enorme lavoro portato avanti in questi cinque anni per elevare l’asfitticodel VIdagli iniziali 17/20 milioni del 2016, agli attuali 48.5 e rilevando con rammarico il dividersi del nostro percorso politico” – conclude poi ...

... anche l'assessore uscente al Patrimonio e alle Politiche abitative di Roma Capitale, Valentina Vivarelli: 'Col presidente delVI, Robertoe l'assessora municipale Eleonora Di ...Roma " "Stamani sono andata in via Atteone, dove un'esplosione ha coinvolto una palazzina. Col presidente delVI, Robertoe l'assessora municipale Eleonora Di Maulo stiamo monitorando la situazione, in stretto contatto con l'assessorato capitolino alla Persona." "Ringrazio la Protezione ...Aristodemo D’Orrico, assessore al bilancio della giunta Romanella scrive una lettera aperta per comunicare l’uscita dal gruppo ...Flop della Raggi al Sesto Municipio. La sindaca di Roma Virginia Raggi, non riesce a far breccia nella periferia romana, nonostante l'impegno profuso.