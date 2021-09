Matteo Salvini difende Luca Morisi, indagato per cessione di droga: “Su di me potrai contare sempre” (Di lunedì 27 settembre 2021) Matteo Salvini si è espresso sulla vicenda che vede coinvolto Luca Morisi, ex “Guru dei social” della Lega indagato dalla Procura di Verona per supposta cessione e detenzione di sostanze stupefacienti. A seguito di una perquisizione nella sua abitazione, i carabinieri hanno trovato quantità di droga compatibile con l’uso personale. Morisi si è detto estraneo alla vicenda affidando le sue parole ad un lungo comunicato stampa. Matteo Salvini difende Luca Morisi Il leader politico della Lega, Matteo Salvini, è intervenuto in merito alla vicenda di Luca Morisi. Lo ha fatto attraverso in breve ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 27 settembre 2021)si è espresso sulla vicenda che vede coinvolto, ex “Guru dei social” della Legadalla Procura di Verona per suppostae detenzione di sostanze stupefacienti. A seguito di una perquisizione nella sua abitazione, i carabinieri hanno trovato quantità dicompatibile con l’uso personale.si è detto estraneo alla vicenda affidando le sue parole ad un lungo comunicato stampa.Il leader politico della Lega,, è intervenuto in merito alla vicenda di. Lo ha fatto attraverso in breve ...

Advertising

fattoquotidiano : Luca Morisi indagato per cessione di droga: i Carabinieri hanno trovato sostanze liquide in casa dell’ex guru socia… - jaxofficial : ??OGGI PER VOI UN GIOCO A PREMI?? Cercate di indovinare se queste frasi di Matteo #Salvini sono state pronunciate a… - MediasetTgcom24 : Richard Gere testimone contro Matteo Salvini nel processo Open Arms #RichardGere - Wes10Sneijder1 : RT @perchetendenza: 'Richard Gere': Perché testimonierà contro Matteo Salvini nel processo sul caso Open Arms il prossimo 23 ottobre a Pale… - bennyamino8634 : RT @AlbertoSamona: È definitiva la sentenza di non luogo a procedere che ha prosciolto Matteo Salvini per il caso della nave Gregoretti. Il… -