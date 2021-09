L’Uefa cancella il procedimento contro Juve, Real e Barça (Di lunedì 27 settembre 2021) L’Uefa ha deciso di chiudere il provvedimento contro Juventus, Real Madrid e Barcellona per la Superlega. “A seguito della sospensione dei procedimenti nei confronti di FC Barcelona, Juventus FC e Real Madrid CF, nella vicenda relativa a una potenziale violazione del quadro normativo UEFA in relazione alla cosiddetta ‘Super League’, la Corte d’Appello UEFA ha L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 27 settembre 2021)ha deciso di chiudere il provvedimentontus,Madrid e Barcellona per la Superlega. “A seguito della sospensione dei procedimenti nei confronti di FC Barcelona,ntus FC eMadrid CF, nella vicenda relativa a una potenziale violazione del quadro normativo UEFA in relazione alla cosiddetta ‘Super League’, la Corte d’Appello UEFA ha L'articolo

