Lo sciopero dei camionisti contro il green pass è un flop (per ora) (Di lunedì 27 settembre 2021) L'obiettivo era di provocare pesanti ripercussioni sul traffico che però al momento non ci sono state. La protesta è nata spontaneamente sui social senza l'avallo dei ...

marcocappato : Non facciamoci rapinare il #ReferendumCannabis! Da stasera, sciopero della fame. Per aderire:… - ilriformista : La protesta che doveva bloccare l'Italia è rimasta sui social: lo sciopero dei #camionisti per ora è un flop - SkyTG24 : Green Pass, allerta per lo sciopero dei camionisti contro il certificato verde - marcoranieri72 : RT @GiancarloDeRisi: Sciopero dei #camionisti: 14km di coda in direzione Milano/Bologna. Tir lumaca sulle strade italiane: attraverso i soc… - legenrehumain : RT @DarkLadyMouse: No, cari, non è che i poterifortih stiano occultando lo sciopero dei camionisti. È che quelli de Autostrade per ora non… -