L'incertezza non spaventa le borse che scordano Evergrande (Di lunedì 27 settembre 2021) Il risultato delle elezioni politiche in Germania, che sostanzialmente conferma le previsioni della vigilia, esclude una possibile coalizione rosso-rosso-verde e manda ai "tempi supplementari" l'esecutivo uscente guidato da Angela Merkel, che manterrà la guida del Paese nel corso dei lunghi negoziati per la definizione della nuova maggioranza di governo, è accolto positivamente dai mercati azionari europei. Lo dimostra l'andamento della borsa di Francoforte che chiude positiva. Sul voto tedesco gli esperti di Rabobank segnalano che le elezioni in Germania sembrano fino ad ora uno stallo con un lungo periodo di disputa per la formazione di un Governo - tutto normale per l'Unione Europa. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 27 settembre 2021) Il risultato delle elezioni politiche in Germania, che sostanzialmente conferma le previsioni della vigilia, esclude una possibile coalizione rosso-rosso-verde e manda ai "tempi supplementari" l'esecutivo uscente guidato da Angela Merkel, che manterrà la guida del Paese nel corso dei lunghi negoziati per la definizione della nuova maggioranza di governo, è accolto positivamente dai mercati azionari europei. Lo dimostra l'andamento della borsa di Francoforte che chiude positiva. Sul voto tedesco gli esperti di Rabobank segnalano che le elezioni in Germania sembrano fino ad ora uno stallo con un lungo periodo di disputa per la formazione di un Governo - tutto normale per l'Unione Europa. Segui su affaritaliani.it

Advertising

raffaellapaita : “Occorre essere uniti per non aggiungere incertezza interna a quella esterna. Il governo da parte sua non ha intenz… - giangoSGV : Manfatti! Nessuna incertezza: non vi voterò. - ziolions4219 : RT @AAnnibale: Non penso che si possa fare un discorso generico sui giovani perché ogni giovane è diverso dall’altro. In molti però vedo sp… - Affaritaliani : Borse, l'incertezza tedesca non spaventa. I mercati archiviano Evergrande - Vontobel_AM_PR : «La grande notizia è che una potenziale coalizione con Spd, Verdi e Die Linke non può raggiungere la maggioranza, i… -